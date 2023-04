Tragico frontale auto-tir: la vittima è un ragazzo di soli 19 anni

Della sua auto, una Ford Focus station wagon, è rimasto solo un ammasso informe di lamiere: i segni del terribile schianto frontale con un camion Scania che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La vittima è il 19enne Adenaijd Hoxha, classe 2003 e 20 anni ancora da compiere: studente, abitava a Rovato insieme ai genitori. Il dramma si è consumato a poche centinaia di metri da casa, all'altezza del sottopasso - già in passato teatro di diversi incidenti, anche gravi - sulla Strada provinciale 11.

Morto schiacciato nell'abitacolo

L'incidente poco prima delle 16: la Focus di Hoxha avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava il camion, guidato da un bresciano di 46 anni. Impatto violentissimo e purtroppo inevitabile: Adenajd Hoxha è morto schiacciato all'interno dell'abitacolo. E' stato estratto non senza fatica dai Vigili del Fuoco: per lui non c'era già più niente da fare.

La salma è stata recuperata dalle onoranze funebri Remondina, a disposizione dell'autorità giudiziaria: non si esclude che nelle prossime ore vengano disposti ulteriori approfondimenti. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza di Rovato Soccorso: i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Chiari e di Darfo. Solo ferite lievi per il camionista, trasferito in ospedale a Chiari ma solo per accertamenti.