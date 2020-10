Auto precipita nella scarpata, fratello e sorella trovati morti nell'abitacolo

Tragico incidente stradale sabato pomeriggio in località Monte Stino. Un pick-up è caduto in una scarpata mentre percorreva il rettilineo sterrato della strada Moerna: a bordo c'erano due anziani fratelli: Adele e Angelo Viani, di 80 e 73 anni.

L'auto è stata notata da un ciclista di passaggio poco prima delle 17. Subito ha lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitati l'elisoccorso, i vigli del fuoco di Salò e Storo, la Stradale di Salò e Brescia e i volontari della Valsabbia. Sconvolti per quanto accaduto, sono poi arrivati anche i nipoti di Angelo e Adele.



Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, purtroppo: raggiunto l'abitacolo, il personale medico ha constato che i due fratelli erano morti da tempo. Erano da poco stati nella loro baita sopra Capovalle per prendersi cura del bestiame. Probabilmente stavano tornando a casa: abitavano insieme a Moerna di Valvestino, una vita intera trascorsa a lavorare come allevatori e agricoltori.