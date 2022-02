Investito mentre torna in bici dal lavoro: giovane operaio muore sul colpo

A nulla è servito il volo d'urgenza dell'eliambulanza, decollata da Brescia: un 36enne di nazionalità indiana è spirato sulla Strada provinciale 67 ad Acquanegra sul Chiese (Mn), mentre – in sella alla sua bicicletta elettrica – stava rincasando dopo una giornata di lavoro presso l'azienda agricola Sturla.

La tragedia si è consumata verso le 18.45 di ieri, lunedì 14 febbraio. L'operaio è stato travolto da un'Audi A1, guidata da un giovane residente in un paese limitrofo, che si è subito fermato per prestare soccorso e allertare il 112.

In pochi minuti è intervenuta sul posto un'ambulanza, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. Vista la gravità della situazione, è stato chiesto l'intervento dal Civile dell'elisoccorso. L'équipe medica ha poi tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul posto.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro i militari di Acquanegra sul Chiese. Il tratto di strada dov'è avvenuto non è illuminato e si trova in aperta campagna: per motivi ancora da accertare, l'automobilista si è accorto all'ultimo del ciclista e non è riuscito ad evitare l'impatto.