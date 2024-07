Auto si schiantano all'incrocio, paura nella notte: due ragazzi in ospedale

Poco prima della mezzanotte appena trascorsa, due ragazzi sono stati protagonisti, loro malgrado, di un incidente stradale lungo la Ss343 ad Acquafredda.

Per ragioni ancora da verificare (ma si pensa a una mancata precedenza), le loro auto si sono scontrate nel tratto di Statale che attraversa il paese prendendo il nome di via Roma, in prossimità dell'incrocio con via Castel Goffredo e via della Repubblica.

Ad essere coinvolti nell'incidente un 29enne e una 24enne. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, una della Croce Azzurra e una della Croce Rossa. Un ferito ha riportato lesioni di media gravità ed è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo. L'altro, meno preoccupante, è stato condotto al pronto soccorso di Montichiari per semplici accertamenti e medicazioni.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale di Brescia, intervenuta sul posto con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.