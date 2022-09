Terribile incidente in auto: bimbo di 6 anni lotta in Terapia Intensiva

É ancora ricoverato in terapia intensiva al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 6 anni che, nel pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a Castiglione delle Stiviere, lungo la Provinciale che collega Medole e Carpenedolo. Le sue condizioni sono ancora considerate gravi dai medici, che non hanno ancora sciolto la prognosi, ma – dalle ultime informazioni trapelate – il piccolo non sembra essere in pericolo di vita.

Il terribile incidente

Il piccolo si trovava a bordo della Fiat 600 guidata dal padre, un 47enne di Acquafredda, quando il veicolo si è ribaltato due volte in un campo a lato della carreggiata: pare che, in prossimità di un curva, il mezzo sia andato completamente dritto; ancora dev'essere accertato se a causa di un malore o di una distrazione, sul caso indagano gli agenti della Polizia locale di Castiglione delle Stiviere. Il padre ha riportato lievi lesioni, mentre il bambino è stato soccorso d'urgenza dall'eliambulanza e portato in volo al Papa Giovanni XXIII, in terpina intensiva, dove tuttora lotta il suo giovane cuore