Schianto tra auto sulla Provinciale: due feriti in ospedale, traffico in tilt

Due feriti in ospedale e auto gravemente danneggiate: questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 8.15 di lunedì mattina ad Acquafredda, lungo la Provinciale 343 "Asolana".

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate all'altezza del calzificio Aris. Subito sono stati inviati i vigili del fuoco di Brescia e due ambulanze per soccorre gli occupanti degli abitacoli: una 22enne e due uomini di 36 e 40 anni. Dopo le prime cure sul posto, due feriti sono stati portati in ospedale a Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia, entrambi ricoverati in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia per raccogliere i rilievi e gestire il traffico, in pieno orario di punta per i pendolari: si sono formate lunghe code poi smaltite nell'arco di un'ora.