Raffica di incidenti: 8 chilometri di coda e rallentamenti causa curiosi

Code e tamponamenti a causa della curiosità. Mattinata di passione quella di oggi, lunedì 12 giugno, lungo il tratto gardesano dell’autostrada A4: il traffico è rallentato in entrambi i sensi di marcia. Non si registrano feriti gravi, per fortuna, ma una serie di carambole a catena ha paralizzato la circolazione sia in direzione di Venezia che di Milano.

La situazione più critica si registra verso il capoluogo lombardo: la rimozione dei mezzi coinvolti in un tamponamento, avvenuto verso le 8.30, ha provocato code di oltre 8 chilometri tra Sommacampagna e Peschiera. Poco più tardi - verso le 9.15 - un altro incidente tra più di due auto - si è verificato nell’opposta direzione di marcia, causando file di circa 4 chilometri tra Sirmione e Peschiera. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenute 4 ambulanze: due persone sono state trasportate, in codice giallo, nei nosocomi della zona per accertamenti.

Rallentamenti anche per coloro che viaggiano verso Milano a causa degli automobilisti ‘curiosi’ in transito che rallentano per "capire" l'esito dello schianto da poco accaduto nell’opposta direzione.