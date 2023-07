Traffico nel caos dopo l'incidente: coda lunga 6 chilometri

Verso le 12.20 di oggi, venerdì 7 luglio, sull'autostrada A4 si segnalano 6 km di code e rallentamenti a causa di un incidente stradale avvenuto nel tracco compreso tra i caselli di Desenzano del Garda e di Brescia Est, in direzione Venezia.

Ancora non si hanno notizie sulla dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità dell'Autogrill Montealto Nord. La coda ha raggiunto l'altezza del cavalcavia di via Rovadino a Calcinato. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.