Schianto tra auto, paura per tre ragazzi: caos traffico e 5 km di coda

Alle 11.20 di sabato mattina, si contavano ancora 5 km di coda per un incidente avvenuto sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra Brescia Est e Desenzano del Garda, direzione Venezia.

Nello schianto, che ha interessato almeno due auto all'altezza di Calcinato, sono rimaste coinvolte in tutto sei persone, tra cui una minore di 14 anni e due ragazzi, un maschio di 20 anni e una femmina di 24.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze della Croce Blu di Brescia, del Soccorso Pubblico di Calcinato e del Cosp di Mazzano, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Per fortuna, non sembrano esserci feriti in gravi condizioni.