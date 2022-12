Travolto da un camion in autostrada, perderà entrambi i piedi

Terribile incidente stradale venerdì mattina prima ancora dell'alba, sull'autostrada A4 tra i caselli di Dalmine e Capriate: un uomo di 45 anni in sella al suo scooterone Suzuki Burgman, appena entrato in A4, è stato travolto da un camion che procedeva nella stessa direzione. L'autista non si sarebbe accorto del veicolo a due ruote, forse per la scarsa visibilità dovuta a nebbia e pioggia, e l'avrebbe trascinato con sé per decine di chilometri.

Il centauro è stato invece sbalzato sull'asfalto, ma conseguenze gravissime: scaraventato lungo il guardrail le cui lamiere gli hanno procurato profonde ferite a entrambi i piedi, per cui si è resa necessaria una doppia amputazione, eseguita all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso, sottoposto a delicatissima operazione ma avrà salva la vita.

Le indagini della Polstrada

Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale. Lo scooterone, come detto, sarebbe stato trascinato per decine di chilometri e recuperato quasi ai confini con Milano. Il camionista potrebbe non essersi accorto dell'incidente, ma rischia comunque una denuncia per omissione di soccorso e lesioni stradali.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 5 da un altro camionista di passaggio, che avrebbe notato il 45enne a terra, in un bagno di sangue. Il ferito è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca e poi ricoverato d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.