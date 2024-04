Schianto in autostrada, 3 mezzi coinvolti e 6 feriti: code fino a 10 km

Code fino a 10 chilometri sull'autostrada A4 per l'incidente che si è verificato martedì mattina sull'autostrada A4. Dalle prime informazioni raccolte sembra che nello schianto siano coinvolti almeno tre veicoli, di cui due mezzi pesanti: si tratterebbe di un tamponamento, avvenuto alle 5.30 nel tratto tra il casello di Brescia Ovest e l'innesto per la Brebemi, in direzione Milano.

Sul posto i Vigili del Fuoco, l'automedica, un'ambulanza del Sarc di Roncadelle, i tecnici della A4, la Polizia Stradale per i rilievi. Almeno 6 le persone rimaste coinvolte, per fortuna tutte con lievi conseguenze: come riferito da Areu, tra i feriti un ragazzo di 25 anni, un 41enne, uomo e donna di 46 anni, un 62enne e un 66enne.