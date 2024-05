Doppio incidente, coinvolti 4 auto e 4 tir: traffico impazzito, code chilometriche

Serata da dimenticare quello di ieri – giovedì 23 maggio – per i tanti camionisti e automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in code chilometriche lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est. Il traffico è andato in tilt a causa di un doppio incidente in direzione Venezia: il primo avvenuto verso le 19, il secondo un'ora dopo.

Nel primo caso, si è trattato di una maxi carambola che ha visto coinvolti quattro camion e un'auto: ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, soccorso dall'eliambulanza e portato d'urgenza al Civile di Brescia per il ricovero in codice rosso. Si segnalano altri due feriti –le cui condizioni non preoccupano – ricoverati a Desenzano in codice verde e giallo.

Nel secondo sinistro, probabilmente provocato anche dai precedenti rallentamenti, si è verificato un altro tamponamento a catena, stavolta fra tre macchine. Per fortuna senza feriti gravi, ma la lunga coda in direzione del lago, già chilometrica, ha subito un ulteriore stop; per smaltirla è stato necessario aspettare oltre un'ora.