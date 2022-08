Maxi incidente, 9 coinvolti tra cui 3 bambini: coda lunga chilometri

Come spesso accade, non c'è pace per l'autostrada A4 durante le due settimane a cavallo di Ferragosto.

Lunedì è stata una giornata nera a partire dal primo mattino, con code di 10 km per un incidente in territorio di Calcinato, dove un camion si è ribaltato in direzione di Milano (nessun ferito grave, per fortuna).

In serata, poco prima delle 19, è stata la volta della corsia opposta. Tra i caselli di Seriate e Grumello, al chilometro 179, per cause ancora da accertare si sono scontrati più di due veicoli diretti verso Brescia, tra cui un camper e una roulotte: a seguito dell'impatto, quest'ultima si è ribaltata su un fianco.

Nove in tutto le persone coinvolte, tra cui un bimbo di 10 anni e due bambine di 3 e 11 anni. Nessuno è stato soccorso in condizioni critiche dal 118, sopraggiunto sul posto con tre ambulanze e un'auto medica, ma tre feriti sono stati trasportati in ospedale – a Seriate, al Civile di Brescia e al Gavazzeni di Bergamo – per il ricovero in codice giallo.

Lunghe e complesse le operazioni per rimuovere i mezzi. L'autostrada è rimasta a bloccata per oltre un'ora, diversi i chilometri di coda.