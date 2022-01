Schianto spaventoso, tir sfonda il guardrail e vola nella scarpata: un ferito al Civile

Un mezzo pesante ha finito la sua corsa nella scarpata adiacente all'autostrada. Queste le prime informazioni che arrivano dalla polizia stradale sull'incidente avvenuto lungo la A35, in prossimità del casello di Chiari Ovest.

L'allarme è scattato poco dopo le 8 di martedì: per cause ancora da chiarire - non si esclude il coinvolgimento di un altro veicolo - il camion che viaggiava in direzione di Milano ha sbandato improvvisamente finendo per sfondare il guardrail. Poi il 'volo' nella scarpata adiacente all'autostrada. Il camionista, un uomo di 53 anni, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non sarebbe in gravi condizioni: è stato trasportato in ambulanza al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

Sul posto, oltre ai volontari della croce verde di Ospitaletto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della stradale che si stanno occupando dei rilievi. Al momento non sono stati segnalati disagi per la circolazione, ma le autorità competenti stanno valutando di chiudere il casello di Chiari Ovest per consentire il recupero del mezzo pesante. Un'operazione che si annuncia piuttosto complicata: per rimuovere il camion potrebbero infatti volerci diverse ore.