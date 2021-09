Pauroso incidente tra camion: due feriti nel groviglio di lamiere

Un altro incidente tra camion in autostrada, a poche ore dal tragico schianto che è costato la vita a un giovane autista di appena 36 anni: stavolta non si riscontrano feriti gravi, ma si è sfiorata la tragedia a seguito, appunto, del sinistro che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Tutto è successo poco prima delle 6.30 sull'autostrada Brebemi (A35), al chilometro 20+600 tra i caselli di Chiari Ovest e Calcio, in territorio di Urago d'Oglio: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Novate che in questo momento sta cercando di ricostruire la dinamica.

Sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco

Sul posto anche ambulanza e automedica: i due camionisti coinvolti, di 46 e 54 anni, come detto sono rimasti feriti in modo lievi e ricoverati in ospedale, in codice verde, solo per accertamenti. Per liberare i feriti e mettere in sicurezza la sede stradale sono intervenute anche due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto dell'autogru.