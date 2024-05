Inferno di lamiere in autostrada: 2 morti e 8 feriti, due sono gravissimi

Inferno di lamiere sull'autostrada A22: il bilancio è di 2 morti e 8 feriti, due dei quali ancora in fin di vita e uno di loro ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Il terribile incidente si è scatenato intorno alle 17.30 tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud, in direzione Modena e all'altezza del grande stabilimento Thun. Questo è quanto sarebbe successo: un van che stava trasportando una decina di lavoratori di origini indiane, di rientro verso casa dopo una giornata di lavoro, è stato tamponato da un Tir che non si sarebbe accorto fino all'ultimo dei rallentamenti viabilistici in corso, per via del traffico intenso. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi.

Due morti e 8 feriti

Nell'impatto il van è stato sbalzato a diversi metri di distanza, non prima di essersi ribaltato più volte. Ad avere la peggio due uomini di 32 e 64 anni, entrambi morti sul colpo: tra loro anche il conducente del furgone, intrappolato e schiacciato tra le lamiere del posto di guida. Come riferito da Areu, il bilancio è di altri 8 feriti: i più gravi sono stati trasferiti in ospedale in elicottero e ricoverati in codice rosso alla Poliambulanza e al nosocomio di Parma. Tra i coinvolti ci sono tre ragazzi di 21, 25 e 27 anni, due uomini di 32 anni, un altro di 38.

Vastissima la mobilitazione dei mezzi di emergenza per soccorrere i feriti: oltre a Vigili del Fuoco, intervenuti in forze, sono state mobilitate le eliambulanze di Verona, Parma e Milano (quest'ultima ha provveduto al trasporto di un ferito grave a Brescia), l'automedica e due autolettighe della Croce Verde, altre di Pronto Emergenza e Soccorso Azzurro. La strada è rimasta chiusa per ore: in serata code fino a oltre 10 chilometri.