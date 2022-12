Camion carico di mele si ribalta in autostrada: traffico in tilt

Incidente stradale martedì mattina sull'autostrada A22 del Brennero, al km 224 tra i caselli di Affi (sopra il lago di Garda) e Verona Nord: intorno alle 6 un camion carico di mele si è ribaltato finendo su un fianco e occupando gran parte della carreggiata. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari di ambulanza e automedica. Il camionista avrebbe riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ci sono volute più di due ore per liberare la strada e rimettere in sicurezza la carreggiata, liberandola dalle migliaia di mele finite sull'asfalto. Per questo motivo parte della A22 è stata chiusa al traffico, in direzione sud: viabilità complicata per tutta la mattina, con code e rallentamenti. Sul posto anche il personale del servizio di assistenza autostradale.