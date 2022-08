In bicicletta, tampona una Mercedes e batte la testa: morto dopo tre giorni di ospedale

Il giorno dopo Ferragosto ha tamponato una Mercedes, è caduto dalla bicicletta ed ha battuto la testa sull'asfalto. Ieri, dopo tre giorni di ospedale, in Rianimazione al Civile, è deceduto. La vittima si chiama Vincenzo Maffessanti, ha 69 anni ed abitava a Sovere, nella Bergamasca.

L’incidente è avvenuto a Paratico, lungo la ex strada statale 469, in viale Aldo Madruzza. Il 69enne stava facendo ritorno a casa dopo uno dei suoi soliti giri in bicicletta, da grande appassionato qual era, quando ha tamponato una Mercedes station wagon. Lo scontro non è stato troppo violento, a differenza invece del trauma al capo nella caduta sull'asfalto.

Dopo che ha perso conoscenza, l'uomo è stato rianimato dal personale medico delle ambulanze giunte da Sarnico e Palazzolo, poi è stato portato al Civile di Brescia. Maffessanti ha lottato tra la vita e la morte fino alla notte tra venerdì e sabato, quando il suo cuore ha cessato di battere.

La dinamica dell'incidente, in apparenza banale, non è ancora stata chiarita del tutto. Con ogni probabilità verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del conducente della Mercedes, che è stata posta sotto sequestro.