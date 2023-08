Ragazza morta nella caduta dalla bici: era un'analista a Downing street

Lavorava per il Governo inglese come responsabile dei dati sanitari, era una ragazza stimata e amata da tutti. La giovane deceduta a Toscolano Maderno a seguito della terribile caduta dalla bici è Susannah Lucy Boddie, inglese 27enne, scienziata e analista di dati.

L'incidende è avvenuto lungo via Mezzane, la strada che collega Navazzo (frazione di Gargnano) a Gaino (frazione di Toscolano). Susannah è rovinata a terra, sbattendo la testa con violenza: nonostante indossasse il caschetto di protezione, la giovane è spirata sul posto, sotto gli occhi del fidanzato che non ha potuto fare nulla per salvarla. Il compagno è stato ascoltato come testimone, prima di essere portato in ospedale sotto shock per l'accaduto.

Data la dinamica dei fatti, c'è stato il nulla osta per il rilascio della salma, che potrà presto tornare in patria. Quella patria per la quale Susannah lavorava, nel punto nevralgico dell'amministrazione inglese, sede del Primo ministro, al civico 10 di Downing Street.

Alcune ore dopo la scomparsa della giovane, proprio gli uffici di Downing Street hanno rilasciato un comunicato per ricordare la dipendente: «Susannah ha vissuto la vita al massimo e ha ottenuto così tanto nella sua breve vita. Ha ottenuto grandi successi, più di quanti si possano immaginare. Era una persona adorabile e gentile, che ispirava e si prendeva sempre cura degli altri, ed era adorata da tutti i suoi numerosi amici. Lascerà un grande vuoto nella nostra famiglia e in quella di Rob, il suo amato partner. Era la figlia, la sorella, la nipote e l'amica più meravigliosa che si potesse desiderare - continua la nota del Governo - e il suo ricordo continuerà a ispirarci in tutto ciò che facciamo. Susannah era una scienziata incredibile, una sportiva stimolante, una collega e un'amica amata e ammirata per noi di Downing Street e molti altri all'interno del servizio nazionale. I nostri pensieri sono per la sua famiglia in questo momento difficile».