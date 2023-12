Schianto tra auto, una si ribalta: all'interno una mamma e il suo bambino

Spaventoso incidente stradale verso le 19 di ieri, giovedì 21 dicembre. Lungo la Strada provinciale 2, a Ludriano di Roccafranca, due auto si sono scontrate pare a causa di una mancata precedenza; a seguito dell'impatto, una berlina si è poi ribaltata ruote all'aria. A bordo madre e figlio: i due sono stati portati all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo.

La dinamica

L'auto su cui viaggiavano i due feriti – una 40enne e il figlioletto di 4 anni – è stata centrata all'altezza della rotatoria di fronte alle Distillerie Valdoglio, da una station wagon guidata da un signore del posto.

Violento l'impatto: la macchina si è ribaltata e tanta è stata la paura, anche a causa del bimbo presente nell'abitacolo. Per i soccorsi sono sopraggiunti a sirene spiegate i vigili del fuoco di Chiari e due ambulanze della Croce Verde di Orzinuovi e di Rovato Soccorso.



Una volta estratti dall'auto, mamma e bimbo sono stati condotti al Civile (il piccolo al Pediatrico): le loro condizioni non preoccupano i medici; l'altro automobilista è invece rimasto illeso. Per i rilievi, sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Salò.