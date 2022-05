Ennesima tragedia della strada: un biker è morto mentre andava a lavorare

Stava andando al lavoro in sella alla sua moto, Matteo Mazzoldi, il 22enne di Nago, Comune trentino a pochi chilometri dal confine con il Bresciano, che ha perso la vita nella mattinata di domenica 29 maggio, sulla Gardesana Orientale. Vana la corsa dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La chiamata al Nue 112 è arrivata intorno alle 9 di mattina. Il giovane viaggiava verso Malcesine quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada alla fine di una piccola curva, andando a sbattere contro una parete di roccia sulla strada gardesana.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale di Riva del Garda, i vigili del fuoco, l'equipe medica con l'elicottero e l'ambulanza di Trentino emergenza ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.