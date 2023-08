Invade la corsia opposta e centra un Fiorino: schianto mortale sulle Coste

Un giorno di pausa dal lavoro passato a fare quello che amava di più, viaggiare sulla moto, la sua passione e anche il suo lavoro. Marco Pancaldi, 30enne di Montichiari, è morto sul colpo nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 agosto, dopo lo schianto contro un Fiorino che viaggiava in direzione opposta alla sua.

I fatti. Erano all'incirca le 17:00 quando Marco stava viaggiando lungo le Coste, la statale 237, nel territorio del Comune di Caino, in via Nazionale, una strada molto amata dai motociclisti per i brividi del tragitto fatto di curve e tornanti. Per motivi in fase di accertamento, a un certo punto la due ruote sulla quale viaggiava il biker dopo una leggera curva ha invaso la corsia di marcia opposta, schiantantosi contro lo spigolo anteriore di un Fiorino. Dopo l'impatto, Marco ha sfondato il parabrezza ed è stato catapultato a terra a lato della strada.

Mentre l'autista del furgone era sotto shock per l'accaduto, un passante ha provato a tenere in vita il ferito praticando un massaggio cardiaco. Poco dopo sono arrivati sul posto i Volontari ambulanza dell'Anc di Roè Volciano e l'eliambulanza decollata dall'ospedale civile di Brescia. A nulla sono valse però le loro operazioni di soccorso, il cuore di Marco Pancaldi ha smesso di battere poco dopo l'incidente. La tragedia è avvenuta proprio sulla strada per la quale, solo poche settimane fa, i sindaci dei comuni di Nave e Caino avevano chiesto maggiori controlli.

Il 30enne è molto conosciuto a Montichiari, dove è titolare della concessionaria Pancaldi Moto. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, come quello di un amico, Mario: «Non ci sono parole, non ci sono né domande né risposte, quando si è nel fiore della vita è strano solo il pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Un destino crudele... che tu possa riposare in pace Marco e che tu, Valeria, possa trovare la forza per affrontare questo immenso dolore».