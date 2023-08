Schianto mortale alle Coste: arrestato il conducente del Fiorino

Una moto dopo una leggera curva si scontra frontalmente con un Fiorino, e il biker vola sull'asfalto, perdendo la vita. È di questa mattina la notizia dell'arresto del conducente del furgone, risultato essere positivo al test - obbligatorio - per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.

Nell'incidente, verificatosi ieri a Caino, sulle Coste, attorno alle 17:00, ha perso la vita il 30enne titolare di una concessionaria di motocicli a Montichiari, Marco Pancaldi. Stando alle prime ricostruzioni, all'uscita da una leggera curva la motocicletta e il Fiorino sono entrati in collisione, con l'autista del furgone che avrebbe cercato inutilmente di sterzare per evitare l’impatto.

Troppo grave il trauma, Marco Pancaldi è morto poco dopo nonostante il tentativo di rianimazione praticato da un passante. Il conducente del Fiorino, sotto shock, è stato portato in ospedale per i controlli sull'eventuale assunzione di droga e alcol. L'esito degli esami non ha lasciato dubbi: l'uomo, 48 anni, operaio carpentiere, è stato arrestato in quanto nel suo sangue c'era la presenza di metadone, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.