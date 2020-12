Terrificante frontale, auto devastate: un ferito in condizioni gravissime

Terrificante frontale nel pomeriggio di domenica a Sale Marasino, lungo la Strada provinciale 510. Ad essere coinvolte nell'incidente la Hyundai di un 40enne e una Fiat 500 guidata da una 28enne.

Ancora da chiarire chi abbia causato lo schianto, sono in corso le indagini della Stradale di Darfo, ma sicuramente ad influire è stata anche la pioggia, che in quegli istanti cadeva abbondantemente.

L'impatto tra i due veicoli è stato devastante, i soccorritori hanno trovato la Hyundai letteralmente sventrata. Ed è stato proprio il 40enne alla guida ad avere la peggio: è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. La ragazza, invece, è stata portato in codice giallo alla Poliambulanza.