Frontale tra una Harley-Davidson e una Golf: grave il centauro

Un motociclista di 44 anni è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri presso l'ospedale Civile di Brescia, in gravissime condizioni. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto poco prima delle 18.30 lungo la Strada provinciale 25, nei pressi del cimitero, in via Mancino, a Lonato del Garda.

Il 44enne viaggiava a bordo della sua Harley-Davidson. Per ragioni in corso di accertamento, dopo i rilievi effettuati dalla Polizia locale di Lonato, a un certo punto la moto - pare per una invasione di corsia, per la quale le responsabilità sono ancora da attribuire - si è scontrata con una Volkswagen Golf che viaggiava nella direzione contraria.

Violentissimo l'impatto, che ha sbalzato sull'asfalto, a diversi metri di distanza, il centauro, le cui condizioni sono apparse subito come critiche. All'arrivo dei soccorsi l'uomo è stato stabilizzato sul posto, dopodiché è stato trasferito in codice rosso al Civile con l’eliambulanza, atterrata in un parcheggio. Solo ferite lievi invece per il 59enne al volante della Golf, portato in ospedale a Desenzano per accertamenti.