Auto nel fosso, morta la conducente: chi è la vittima

Un malore improvviso, un guasto meccanico, oppure una tragica disattenzione. Pare non ci possano essere cause diverse da queste all'origine dell'uscita di strada che è costata la vita ad un'automobilista, nel primo pomeriggio di ieri. L'incidente si è verificato lungo viale Europa, proprio all'uscita di Montichiari, nella strada che porta in direzione di Lonato, a pochi passi dal ristorante Corte Francesco.

A perdere la vita è stata Giovanna Di Pietro, 57enne, originaria del Casertano, domiciliata a Montichiari in via Cesare Battisti, sposata e madre di una figlia. La donna guidava una Lancia Y e viaggiava su una strada asciutta, lunga e diritta. Quando l'auto ha sterzato uscendo dalla carreggiata, è finita in un piccolo fossato, per poi ribaltarsi nel campo a lato della strada. La gravità dei traumi purtroppo non le ha lasciato scampo, Giovanna Di Pietro è morta sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari giunti sul posto. Vista la dinamica dell'incidente, la salma non è stata sottoposta all'autopsia.