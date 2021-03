Incidente in galleria a Sulzano: morto 50enne di Angolo Terme

È un 50enne di Angolo Terme la vittima del terribile incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla Provinciale 510, all'interno della galleria 'Pianzole' tra Sulzano ed Iseo.

L'uomo ha perso il controllo dell'auto viaggiando in direzione della Valcamonica, finendo per invadere la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un tir carico di mangime: il camionista non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, violentissimo. L'auto si è ridotta a un cumulo di lamiere, il 50enne è morto sul colpo.



Oltre al soccorso medico e alle forze dell'ordine, che si sono occupate dei rilievi e della gestione del traffico, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brescia e di Darfo Boario Terme.