Tir invade la corsia opposta: chi è l'artigiano morto sul colpo

Dopo lo scontro frontale il furgone è stato letteralmente schiacciato e trascinato per venti metri, fino a che la corsa dei mezzi si è fermata fuori strada. Queste le drammatiche circostanze nelle quali, nella mattina di ieri, ha perso la vita Franco Piccinelli, artigiano di 52 anni di Casto, in Valle Sabbia.

L'incidente è avvenuto alle 7 lungo la strada 45bis a Rezzato, proprio all'altezza del grande punto vendita Bricoman. A provocare lo scontro sarebbe stato il tir che viaggiava in direzione contraria rispetto all vittima. Invadendo la corsia opposta, il mezzo pesante ha centrato prima la Bmw guidata da un 25enne, poi il Fiat Ducato dell'artigiano. L'automobile è finita subito fuori strada, nel canalino laterale, mentre il furgone è stato schiacciato e trascinato per una ventina di metri prima che il tir fermasse la sua corsa.

I soccorsi, giunti sul posto dopo pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'artigiano. Titolare della ditta individuale Pisc, Franco Piccinelli era un esperto ed apprezzato montatore di strutture in cartongesso, molto conosciuto in Valle Sabbia. Appassionato di viaggi in camper, amante dei cani, sposato con Anna Maria, Franco era padre di tre figli, Joe, Pier e Renée. I funerali si terranno lunedì 3 maggio nella chiesa parrocchiale di Casto.