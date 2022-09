Padre di una bimba piccola, è morto nel frontale durante il giro di consegne

Aveva appena iniziato il giro delle consegne di alimentari, diretto a Brescia, quando il suo furgone si è scontrato frontalmente con un camion. È Folayon Ife-James, nigeriano di soli 34 anni residente a Brescia, la vittima dell'incidente che si è verificato ieri mattina a a Provaglio d'Iseo, all'imbocco della Provinciale 510 all'altezza di Provezze.

La tragedia si è consumata alle 9:37. A scontrarsi frontalmente sono stati il furgone della vittima, un autocarro Renault, e un camion Volkswagen guidato da I.M., operaio di 47 anni. Entrambi gli uomini sono rimasti intrappolati dentro le lamiere contorte dei loro mezzi: per liberarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Gravi, ma non preoccupanti le condizioni dell'operaio di 47 anni. Drammatiche invece le ferite riportate da Folayon Ife-James: trasportato d'urgenza al Civile di Brescia, in elicottero, non ha più ripreso conoscenza ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ad accorrere al Civile, il fratello del 34enne e la moglie, che solo pochi mesi fa gli aveva dato una figlia. Una figlia che non potrà mai più abbracciare il suo giovane padre.