Auto si ribalta: il conducente fugge e l'abbandona in mezzo alla strada

Prima si è schiantato con l'auto, poi l'ha lasciata capovolta in mezzo alla strada: è successo nella notte di Natale in via Santi a Castenedolo.

È stato un passante a segnalare l'incidente al 112. Pronto l'intervento del carroattrezzi per rimuovere l'auto incidentata e quello dei vigili del fuoco e dei tecnici di Unareti, chiamati perché il veicolo – andando a sbattere – aveva danneggiato i tubi del gas di una ditta.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, per risalire all'identità della persona al volante in quegli istanti. Oltre ai danni da pagare, dovrà spiegare i motivi della fuga dopo lo schianto.