Auto travolge e passa sopra una moto: padre di famiglia morto sul colpo

E' Filippo Giordano, operaio 54enne di Capriate San Gervasio (Bg), la vittima del tragico incidente stradale avvenuto martedì mattina sull'autostrada A4. Lascia nel dolore la moglie Angela, i figli Vincenzo e Carolina, la mamma Carolina, la sorella Giovanna e i fratelli Antonio e Maurizio. Originario della Sicilia, abitava nel centro storico della frazione di San Gervasio.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito finora, pare che - verso le 7.50 - una Fiat 500 X e la moto Honda Shadow 600 di Giordano si siano scontrate poco dopo il casello di Bergamo, in direzione di Venezia. Il 54enne si trovava sulla seconda corsia, il traffico era scorrevole; alle sue spalle c'era la 500, entrambi i veicoli viaggiavano tra gli 80 e 100 km orari. Per cause ancora da accertare - forse un improvviso rallentamento - l'auto ha tamponato la moto, finendo per schiacciarla insieme al suo conducente.



L'Honda è stata trascinata sotto le ruote per una ventina di metri, prima che la Fiat riuscisse a fermarsi. Una dinamica terribile, che non ha lasciato via di scampo al biker 54enne. L'automobilista è A. C., 50 anni di Novate Milanese, rimasto illeso ma portato in ospedale a Seriate in stato di shock. Come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga, ma - al momento - una possibile positività sembra essere esclusa.