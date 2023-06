Problema in fase di atterraggio col parapendio: gravissima una donna

Quando sono arrivati i soccorsi non era cosciente, e le sue condizioni erano molto gravi. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Civile di Brescia la donna che nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 giugno, ha avuto un grave incidente durante la fase di atterraggio dopo una discesa col suo parapendio.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via Val di Sur a Gardone Riviera, il luogo dove era previsto l'atterraggio del parapendio, partito invece dalle pendici del monte Pizzoccolo. Sfortunata protagonista della vicenda una 46enne di Brunico (Bolzano). In un primo momento pareva che all'origine dell'incidente ci fosse un'improvvisa folata di vento in fase di atterraggio. L'evento però non troverebbe conferme, e sarebbe perciò più probabile un avvitamento della vela verificatosi quando la donna era a circa 20 metri da suolo.

Le persone che come lei stavano effettuando la discesa hanno immeditamente lanciato l'allarme. Sul posto è atterrata l'elimabulanza, che una volta prelevata la donna l'ha trasportata all'ospedale Civile di Brescia. Degli accertamente sono stati incaricati i carabinieri della compagnia di Salò.