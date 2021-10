Precipita per 10 metri sotto gli occhi dell'amico: soccorso dall'eliambulanza

Verso le 13 di martedì, un alpinista 73enne di Lissone (MB) è stato vittima di una brutta caduta alla palestra di roccia del monte Castello, situata sopra l'abitato di Gaino, frazione di Toscolano Maderno.

Era primo in cordata e stava arrampicando con un amico, quando è precipitato per una decina di metri. Dato l'allarme, la centrale operativa ha inviato sul posto l'elisoccorso – decollato da Brescia – e le squadre territoriali del Soccorso Alpino della Val Sabbia. Dopo pochi minuti sono intervenuti anche i carabinieri di Salò.

Terminate le operazioni di recupero, l'uomo è stato portato in elicottero alla Poliambulanza: ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione. L'intervento di soccorso si è concluso verso le 14.30.