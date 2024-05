Si sgancia una lingottiera da 350 chili, giovane operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro nella notte tra lunedì e martedì alla Lucchini Rs di Lovere, sul lago d'Iseo: ferito un operaio di 35 anni di nazionalità marocchina, dipendente di un'azienda esterna, la Ecoenergy spa di Seriate, che da 15 anni collabora con diverse realtà di settore (anche nel Bresciano). L'infortunio è avvenuto circa alle 2: il 35enne ha rischiato di rimanere schiacciato da una lingottiera, recipiente in ghisa o acciaio utilizzato nella metallurgia, ma per evitare l'impatto si è comunque procurato ferite serie.

L'incidente

L'operaio, insieme ad altri colleghi tra cui il manovratore da terra del carroponte – fa sapere Ats Bergamo, a cui come da prassi sono stati affidati i rilievi dell'incidente – si trovava in una zona detta “fossa”, posta a un livello inferiore rispetto al pavimento, recintata con una rete di protezione. Stavano lavorando su una lingottiera per successive movimentazioni: lo spostamento della stessa con il carroponte ne ha causato la caduta, proprio all'interno della fossa.

Il giovane si trovava comunque fuori dalla fossa, ma nel tentativo d'istinto di schivare la lingottiera che stava cadendo, del peso di oltre 350 chili, è caduto a terra riportando un trauma alla gamba. È stato subito soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario intervenuto: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Medicato in azienda, è stato poi ricoverato in codice giallo all'ospedale di Lovere.

Aperta un'inchiesta

A fianco dei rilievi di Ats anche i carabinieri. “In generale, nei luoghi di lavoro – spiega Sergio Piazzolla, dirigente medico del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – le precauzioni di sicurezza prevedono che, nel movimentare carichi pesanti, sia preventivamente sgomberata la zona sottostante il tragitto, anche utilizzando avvertimenti sonori. Sono importanti e determinanti il coordinamento del gruppo di lavoro, la conoscenza della procedura e l'efficacia della comunicazione tra lavoratori. Ats Bergamo ha attivato un'inchiesta per capire le cause specifiche dell'infortunio”.