Incidente in una gara di motocross: morto un giovanissimo

Andrea Roberti, 16 anni, residente a Ponte San Marco di Calcinato, studente dell'Itis di Lonato del Garda. Questa la vittima di un drammatico incidente verificatosi attorno alle 12:30 di oggi. La tragedia si è verificata al crossodromo di Rezzato, poco dopo il via di una gara valida per il campionato regionale di motocross.

L'incidente, verificatosi alla prima curva della gara, ha visto coinvolti cinque piloti. Andrea Roberti sarebbe stato travolto da alcune moto: gravissimi i traumi, che lo hanno lasciato a terra privo di conoscenza.

In un primo momento sono andati a vuoto i tentativi per rianimare il giovane, soccorso successivamente dai sanitari dell'ambulanza che l'ha trasportato al Civile. le ferite riportate nell'incidente però erano troppo gravi, Andrea è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto della tragedia si sono recati i carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.