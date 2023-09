Il cavallo scalcia, colpita una donna: portata in ospedale in codice rosso

Quello che era iniziato come un pomeriggio di fine estate nella natura della Valtrompia, in compagnia dei cavalli, si è concluso con un viaggio in elisoccorso al Civile di Brescia. Una donna di 30 anni nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 settembre, è stata soccorsa dall'eliambulanza e trasferita in codice rosso in ospedale.

L'incidente si è verificato presso l'Agriturismo Ranch Vaghezza Gilberto, in località Vaghezza di Marmentino. Attorno alle 17:00 la donna è stata colpita dal calcio di un cavallo, l'esatta dinamica è ancora da chiarire. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi, sul posto si sono recati i sanitari a bordo di un'ambulanza ma la gravità del trauma e il territorio impervio da raggiungere hanno costretto i medici a chiedere l'intervento dell'elicottero.

Atterrato nei prati dell'agriturismo, il velivolo ha caricato la 30enne per trasportarla in codice rosso al Civile di Brescia, dove la donna è stata ricoverata.