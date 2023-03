Mattina di paura in paese: incendio divampa in una casa

Danni per diverse decine di migliaia di euro per una casa di via Rucca a Zone, a causa di un incendio divampato nella mattinata di ieri – lunedì 6 marzo – probabilmente a seguito del surriscaldamento della canna fumaria, che ha poi fatto divampare le fiamme sul tetto.

Diversi i metri quadri di copertura devastati dal rogo, ingenti anche i danni ai locali sottostanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del Comando di Brescia e quelle dei distaccamenti di Darfo, Breno e Lovere. Ci sono volute oltre quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, che, fortunatamente, non ha subito danni strutturali.