Operai al lavoro, scoppia l'incendio: fiamme avvolgono una palazzina

Lunedì mattina, poco dopo le 10.30, una palazzina ha preso fuoco in via Valverde a Villanuova sul Clisi e – per spegnere le fiamme – sono dovute intervenire sei squadre di Vigili del Fuoco da Salò e da Brescia.

Sull'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Pare che a sprigionare la fiamme sia stata un'opera di saldatura in prossimità del tetto. Il calore del metallo, divenuto altamente incandescente, sarebbe arrivato fino alla stanza sottostante, sprigionando il rogo.

I danni maggiori si sono registrati sul tetto e nell'ultimo piano dello stabile. L'incendio si è diramato anche a una casa confinante, fortunatamente disabitata. Non si segnalano feriti.