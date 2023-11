In fiamme la sede dei volontari: a fuoco il cibo per i poveri e i giochi dei bambini

I danni sono ancora da quantificare, ma si presume siano ingenti: incendio (non doloso) nella sede della dispensa alimentare all'Associazione Via Milano 59 di Brescia. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di martedì, come raccontato dagli stessi volontari: “Tanti di noi erano presenti e sono riusciti a intervenire tempestivamente, i pompieri hanno poi bonificato i locali. I materiali scolastici che ancora dovevamo distribuire sono andati in fumo, insieme a diverse attrezzature utili all'attività dell'associazione e parte del cibo. Stiamo quantificando il danno. Già mercoledì mattina abbiamo cominciato a sistemare, ma i lavori richiederanno tempo”.

L'appello dei volontari

Parte del materiale per i bambini è stato trasferito nella sede di un'associazione vicina, le derrate alimentari invece sono temporaneamente ospitate in un ristorante della zona. Ma non basta: “Per poter salvare il salvabile – scrivono ancora dall'associazione – avremmo urgentemente bisogno di uno spazio dove trasferire ciò che resta, possibilmente in zona Via Milano. La consueta dispensa del mercoledì non si è potuta svolgere, ma ostinatamente ripartiremo. Grazie a tutti per la vicinanza di queste ore”.

Chiunque fosse interessato a sostenere le attività dell'associazione, in particolare dopo l'incendio, può farlo effettuando una donazione all'Iban IT63D0501811200000016936387 intestato all'Associazione Via Milano 59 APS.