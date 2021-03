Notte di paura in paese: tetto di una villetta divorato dalle fiamme

Tanta paura, ingenti danni ma, per fortuna, nessun ferito. E' questo il bilancio di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, a Vezza d'Oglio, in località Davena, dove un incendio è divampato distruggendo il tetto di un'abitazione privata.

L'allarme è scattato poco prima delle 20, non appena alcuni vicini di casa hanno notato le fiamme sprigionarsi dalla copertura della villetta. Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia che, per diverse ore, sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato sul tetto della casa propagandosi su una superficie di circa 100 metri quadrati, rendendo inagibile la mansarda sottostante.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Vezza d'Oglio per le opportune verifiche. In corso di accertamento la causa scatenante dell'incendio.