Pauroso incendio al centro commerciale: le fiamme divampano senza sosta

Pauroso incendio, ancora in corso, al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda: le fiamme sarebbero divampate dal tetto, dove sono in corso dei lavori di ampliamento e ristrutturazione. Il rogo si è esteso rapidamente anche ad altre aree dello shopping mall: al momento non si registrano feriti, se non una persona probabilmente intossicata dal fumo. Sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco da Brescia, Desenzano e Salò: sul posto anche due automediche e ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella e di Soccorso Azzurro da Castiglione, pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Strade bloccate e traffico in tilt in tutta la zona di Via Marconi (e dintorni).