Centro commerciale distrutto dalle fiamme: danni per milioni di euro

Le fiamme sono divampate intorno alle 16 dal cantiere sul tetto dell’ex Obi, da tempo svuotato e trasferito, dove sono in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento: a scatenare il rogo, che presto si è tramutato in un inferno, una bombola di gas utilizzata per la posa del catrame. Il boato, il fumo e le fiamme: una serie di circostanze ha fatto sì che in pochi minuti venissero devastati migliaia di metri quadrati del centro commerciale Le Vele di Desenzano, che resterà chiuso fino a nuovo ordine. Si stimano danni per milioni di euro.

Al di là dell’area di cantiere, sono stati danneggiati anche altri negozi e uffici in realtà già “abitati”, cioè utilizzati: tra questi il primo piano dello Sport Specialist e la sede di Asst Garda. Ma in tutti i negozi interessati o sfiorati dall’incendio sono in corso accertamenti su eventuali danni o sull’agibilità.

Nessun ferito grave

La buona notizia è che non si registrano feriti gravi. Il centro commerciale è stato evacuato in tempo e anche tra gli operai al lavoro nessuno si sarebbe fatto male. Si segnala solamente un uomo di 40 anni che sarebbe stato intossicato dal fumo e per questo trasferito in ospedale. In via precauzionale sul posto sono stati inviati uomini a volontà: automedica e infermierizzata, tre ambulanze della Croce Rossa, autolettighe di Soccorso Azzurro, Cosp Bedizzole e Valtenesi Soccorso.

In campo 74 vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono arrivati da tutta la provincia e oltre e hanno lavorato fino a notte fonda. In campo c’erano 74 pompieri da Brescia, Desenzano, Salò, Castiglione e Verona: 8 autopompe con serbatoio (Aps), 6 autobotti, 2 autoscale, un carro aria e un carro schiuma. In campo anche agenti e militari di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, oltre ai volontari della Protezione Civile del Basso Garda. Il sindaco ha firmato un’ordinanza in cui si riconosce l’allarme ambientale per l’accaduto, in attesa di ulteriori accertamenti.