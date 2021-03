È stata una notte di paura: le fiamme divorano un tetto di 300 metri quadrati

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, nella notte tra domenica e lunedì, sul tetto di una palazzina in via Gabriele Rosa a Lograto. L'allarme è scattato poco prima delle 2, quando sono state notate le fiamme sprigionarsi dalla copertura dell'edificio.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia che sono intervenuti sul posto con 5 squadre. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono protratte per tutta la notte, poichè le fiamme, nonostante il tempestivo intervento, sono riuscite a devastare buona parte del tetto, realizzato in legno e vasto circa 300 metri quadrati.

Tanta la paura per i residenti del condominio, ma per fortuna non si sono registrati feriti e intossicati. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118. Sono al vaglio le possibili cause da cui può essere scaturito il rogo. Nella mattinata di lunedì sono proseguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura da parte di numerose squadre dei Vigili del Fuoco.