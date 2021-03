Incendio scoppia in paese, tetto di una palazzina devastato dalle fiamme

Un rogo di vaste dimensioni ha interessato la copertura di una palazzina ad Artogne. L'incendio, scoppiato intorno alle 17 di martedì pomeriggio, ha completamente devastato il tetto della struttura rendendo inagibili le aree sottostanti dell'edificio.

Molta la paura tra i residenti della zona che, a metà pomeriggio, hanno notato le fiamme sprigionarsi dalla copertura della casa e, immediatamente, hanno allertato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia che, per alcune ore, sono state impegnate nello spegnimento delle fiamme.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura si sono protratte nel corso della serata. In corso di accertamento le cause che possono aver portato all'innesco delle fiamme. Ingenti i danni, ma per fortuna non è stato registrato alcun ferito.