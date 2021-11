Brucia discarica: enorme colonna di fumo e odore terribile, paura tra i residenti

Incendio nella notte alla Specialrifiuti di Calcinato, in Via Vighizzolo al confine con l'omonima frazione di Montichiari: l'azienda da oltre 25 anni opera nel settore dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non. Le fiamme, come riferito dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sarebbero divampate poco prima di mezzanotte. Sul posto sono arrivate diverse squadre, che hanno lavorato fino all'alba, quando anche l'ultimo focolaio sarebbe stato spento. Non ci sarebbero feriti.

Rogo di rifiuti, paura tra i residenti

Sono in corso i doverosi accertamenti sulle cause dell'incendio, al momento non conosciute. Il rogo avrebbe interessato parte dei rifiuti indifferenziati stoccati nel perimetro dell'azienda. Negli ultimi anni è già il terzo incendio alla Specialrifiuti. “Non c'è momento di tregua – fanno sapere dal Comitato Cittadini di Calcinato – sul territorio calcinatese e per gli amici di Vighizzolo”.

In molti avrebbero segnalato forte odore esteso nei dintorni e non solo, mentre i rifiuti bruciavano. Come da prassi si prevedono accertamenti sulla qualità dell'aria ed eventuali contaminazioni: tra i residenti resta alta la preoccupazione per possibili rischi alla salute. “Le operazioni si sono protratte fino alle 6, non si conoscono ancora le cause del rogo”, si legge in una nota dei Vigili del Fuoco.