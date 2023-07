Brucia enorme catasta di legna: pompieri al lavoro per tutta la notte

Dalla serata di ieri, è in corso lo spegnimento di una catasta di legname tra Saviore dell'Adamello e Cevo, in alta Valcamonica.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Edolo, con il supporto di un'autobotte e degli uomini della Protezione Civile di Cevo.Â

Le operazioni sono ancora in corso, a causa delle notevoli quantità di legname colpito dal rogo, che non ha interessato il bosco e le cascine della zona. Non si registrano feriti.

