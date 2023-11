Inferno di fuoco nella notte: bruciati (e distrutti) più di 10 appartamenti

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse solo nel tardo pomeriggio di mercoledì, a distanza di ore dall'allerta arrivata al 112 nella notte: erano circa le 2, infatti, quando le fiamme sono divampate in un residence di Via Valeriana a San Pietro, frazione di Corteno Golgi. Dal punto di vista edilizio, un disastro: sarebbero già più di 10 gli appartamenti andati completamente distrutti, e una prima stima dei danni si attesta già sulle centinaia di migliaia di euro.

La buona notizia è che nessuno si è fatto male. Gli appartamenti, infatti, fanno parte di un complesso residenziale che è ancora in costruzione. Nessun ferito anche tra i vicini e gli operatori intervenuti. Sono in corso accertamenti sulla causa dell'incendio, che si è propagato rapidamente tra le case approfittando delle vaste strutture in legno.

Il pauroso incendio

“L'incendio ha coinvolto un residence in fase di ultimazione – si legge in una nota dei Vigili del Fuoco di Edolo –: ingenti i danni in diversi appartamenti, suddivisi in più palazzine adiacenti. Accertata in un primo momento l'assenza di persone all'interno, si è provveduto al contenimento dell'incendio che purtroppo in certe zone era già generalizzato”. Oltre ai pompieri di Edolo, sul posto anche i colleghi delle caserme di Aprica, Breno, Sondrio, Tirano e Vezza d'Oglio.