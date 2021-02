Camera da letto avvolta dalle fiamme, donna salvata dai vicini di casa

Sono stati i suoi vicini di casa a salvarla dalle fiamme e a portarla in salvo. Grande lo spavento per una donna di 70 anni che, nella notte tra mercoledì e giovedì, si è accorta di essere circondata da fuoco e fumo che avevano invaso la sua camera da letto.

L'episodio è avvenuto in via Madonna del Rio a Salò, dove sono accorsi i Vigili del Fuoco per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate per un paio d'ore.

Ancora da accertare le cause dell'incendio che ha reso inagibile la stanza dove si trovava la donna, anche se tra le ipotesi più plausibili vi è quella di un corto circuito.

L'anziana donna, in via precauzionale, è stata trasportata all'ospedale Città di Brescia per i dovuti accertamenti.