Paura in una palazzina: rogo divampa nella notte, fiamme in un appartamento

Alto Garda. Maxi intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre. La richiesta di intervento è arrivata da un appartamento in via Vannetti a Riva, pochi minuti dopo la mezzanotte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco rivani con 19 volontari, 2 autopompe, una piattaforma, un mezzo di polisoccorso e uno per la decontaminazione.

Il principio d'incendio, fortunatamente domato dal proprietario dell'immobile, ha interessato un appartamento che si trova al piano terra. Danni consistenti ma circoscritti e circa tre piani di palazzina invasi dal fumo.

Le squadre intervenute hanno provveduto a bonificare, mettere in sicurezza l'abitazione e a monitorare con appositi strumenti i piani soprastanti per assicurare un'adeguata ventilazione dai fumi.

Non ci sono stati intossicati, ma per ogni evenienza era presente un equipaggio del 118. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri di Riva. È intervenuta a supporto anche la Squadra Volante del Commissariato di polizia.



