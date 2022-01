Tetto in fiamme, notte di paura per i residenti: sul posto 17 vigili del fuoco

Alto Garda. Momenti di paura per due persone a Riva nella notte tra martedì e mercoledì. I vigili del fuoco sono stati allertati per l'incendio di una canna fumaria, rivelatosi poi un incendio al tetto, in un'abitazione in località Campi.

Sul posto è subito sopraggiunto il corpo di Riva con 17 pompieri, un'autopompa, un camion gru con cestello e il veicolo di polisoccorso.



La tempestività dell'intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme lungo la struttura lignea del tetto, bloccando così il rogo prima che diventassero troppo esteso. L'operazione si è conclusa dopo circa tre ore, e le condizioni di sicurezza per i due residenti sono state ripristinate.



Fonte: Trentotoday.it